В Конгрессе США готовят удар по сделке Трампа с Путиным: детали

В Конгрессе США предприняли попытку заблокировать энергетическое соглашение администрации Дональда Трампа с Россией. Член Комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократ Грегори Микс представил двухпартийный законопроект, направленный против сотрудничества с Москвой в сфере дизельного топлива. Об этом сообщил сайт комитета.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Документ предусматривает запрет Американской корпорации международного развития (DFC) на инвестиции в российскую энергетику. Кроме того, инициатива предполагает аннулирование общих лицензий, выданных Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), и запрет на выдачу новых разрешений. Отдельное положение обязывает администрацию ввести санкции против российского энергетического сектора.

Законопроект поддержали 17 соавторов из Палаты представителей. Его авторы считают, что возможная сделка не принесет американцам обещанного экономического облегчения, зато позволит России получить дополнительные доходы.

"Это соглашение не снизит расходы для американского народа", — заявил Микс.

По его словам, Москва получит миллионы долларов, которые могут быть направлены на продолжение войны против Украины. Конгрессмен также обвинил Трампа в сближении с Владимиром Путиным вместо усиления поддержки Киева.

Инициатива появилась на фоне споров вокруг применения санкций, предусмотренных законом сенатора Линдси Грэма. Ранее 22 конгрессмена от Демократической и Республиканской партий призвали президента без промедления задействовать предусмотренные этим законом ограничения против России.

Пока сам факт внесения законопроекта не означает, что новые меры уже вступили в силу. Для этого документ должен пройти законодательную процедуру.

Тем не менее инициатива демонстрирует, что энергетическая политика Трампа сталкивается с сопротивлением внутри Конгресса. Если законопроект получит необходимую поддержку, администрации придется учитывать дополнительные законодательные барьеры при реализации договоренностей с Москвой.

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