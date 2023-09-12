logo

BTC/USD

26005.96

ETH/USD

1591.06

LTC/USD

60.18

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Конгрессе США хотят расследовать действия Илона Маска против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Конгрессе США хотят расследовать действия Илона Маска против Украины

Американский сенатор призвала рассмотреть деятельность Илона Маска, которая осуществляется во время войны в Украине.

сегодня, 12:02
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Сенатор Элизабет Уоррен требует от Конгресса США начать расследование в отношении компании SpaceX, после слов Илона Маска, признавшего, что блокировал спутники Starlink для невозможности использования их украинскими военными для атак по российским кораблям вблизи Крыма.

В Конгрессе США хотят расследовать действия Илона Маска против Украины

Илон Маск. Фото из открытых источников

Элизабет Уоррен критикует деятельность Маска и указывает, что американский миллиардер единолично осуществляет политику США в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", — сообщает Bloomberg слова Уоррен.

Глава вооруженных сил Джек Рид поддерживает Уоррен и выражает обеспокоенность по поводу деятельности Маска. Рид объясняет, что SpaceX значительно снизила стоимость запуска спутников и космонавтов в космос, однако критикует зависимость США от позиции Маска.

"Он не может быть последним словом, когда дело касается национальной безопасности", — заявил Джек Рид об Илоне Маске.

Напомним, что Илон Маск 7 сентября опубликовал сообщение, в котором рассказал, что получил от государственных органов США срочный запрос на активацию Starlink в Крыму для украинских сил, которые собирались атаковать и потопить российский флот. Однако миллиардер отказался выполнять запрос американского правительства, отметив, что "был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший бизнес-партнер Маска заявляет, что американский миллиардер после разговора с Путиным "полностью купился на то, что ему продал" российский президент.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал тревожный прогноз для мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-11/elizabeth-warren-demands-probes-of-elon-musk-spacex-after-ukraine-revelations
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!