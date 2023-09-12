В Конгрессе США хотят расследовать действия Илона Маска против Украины

Сенатор Элизабет Уоррен требует от Конгресса США начать расследование в отношении компании SpaceX, после слов Илона Маска, признавшего, что блокировал спутники Starlink для невозможности использования их украинскими военными для атак по российским кораблям вблизи Крыма.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Элизабет Уоррен критикует деятельность Маска и указывает, что американский миллиардер единолично осуществляет политику США в Украине.

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"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", — сообщает B loomberg слова Уоррен.

Глава вооруженных сил Джек Рид поддерживает Уоррен и выражает обеспокоенность по поводу деятельности Маска. Рид объясняет, что SpaceX значительно снизила стоимость запуска спутников и космонавтов в космос, однако критикует зависимость США от позиции Маска.

"Он не может быть последним словом, когда дело касается национальной безопасности", — заявил Джек Рид об Илоне Маске.

Напомним, что Илон Маск 7 сентября опубликовал сообщение, в котором рассказал, что получил от государственных органов США срочный запрос на активацию Starlink в Крыму для украинских сил, которые собирались атаковать и потопить российский флот. Однако миллиардер отказался выполнять запрос американского правительства, отметив, что "был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший бизнес-партнер Маска заявляет, что американский миллиардер после разговора с Путиным "полностью купился на то, что ему продал" российский президент.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал тревожный прогноз для мира.