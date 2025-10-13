В Конгрессе США отреагировали на «зеленых человечков» Путина у границ Эстонии

Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон отреагировал на сообщения о появлении российских войск недалеко от границы с Эстонией. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу. Такое мнение Бэкон озвучил в "Kyiv Post".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Политик назвал Путина загнанной в угол крысой, которая в отчаянии.

В частности, конгрессмен призвал Эстонию и других членов НАТО быть бдительными по отношению к России. Он уверен, что Альянс должен действовать уже сейчас.

"Эстония имеет все основания для бдительности и принятия мер предосторожности, и НАТО должно действовать в ее поддержку", — заявил Бэкон.

Также издание "Комментарии" сообщало – появление "зеленых человечков" на границе РФ и Эстонии является подготовкой Кремля информационно-психологического плацдарма для вероятной будущей войны с НАТО. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Американский эксперты напоминают, что 10 октября правительство Эстонии временно перекрыло участок дороги вблизи государственной границы между Россией и Эстонией после того, как эстонские пограничники заметили в этом районе небольшую группу военнослужащих РФ без опознавательных знаков.

Глава Южной префектуры Эстонской полиции и пограничной службы Меэлис Саарепуу 11 октября сообщил, что правительство из соображений безопасности закрыло участок дороги между поселками Варска и Саатсе длиной почти в километр, часть которой проходит через территорию России.

Саарепуу заявил, что по характеру формы военнослужащих, обнаруженные лица не были российскими пограничниками. В Федеральной пограничной службе РФ инцидент назвали "штатными мероприятиями".



