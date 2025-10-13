У Конгресі США відреагували на «зелених чоловічків» Путіна біля кордонів Естонії

Конгресмен-республіканець Дон Бекон відреагував на повідомлення про появу російських військ неподалік кордону з Естонією. Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін становить загрозу. Таку думку Бекон озвучив у Kyiv Post.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Політик назвав Путіна загнаним у кут щуром, який у розпачі.

Зокрема, конгресмен закликав Естонію та інших членів НАТО бути пильними щодо Росії. Він упевнений, що Альянс має діяти вже зараз.

"Естонія має всі підстави для пильності та вжиття запобіжних заходів, і НАТО має діяти на її підтримку", — заявив Бекон.

Також видання "Коментарі" повідомляло – поява "зелених чоловічків" на кордоні РФ та Естонії є підготовкою Кремля інформаційно-психологічного плацдарму для можливої майбутньої війни з НАТО. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські експерти нагадують, що 10 жовтня уряд Естонії тимчасово перекрив ділянку дороги поблизу державного кордону між Росією та Естонією після того, як естонські прикордонники помітили у цьому районі невелику групу військовослужбовців РФ без розпізнавальних знаків.

Глава Південної префектури Естонської поліції та прикордонної служби Мееліс Саарепуу 11 жовтня повідомив, що уряд із міркувань безпеки закрив ділянку дороги між селищами Варска та Саатсе завдовжки майже кілометр, частина якої проходить через територію Росії.

Саарепуу заявив, що за характером форми військовослужбовців виявлені особи не були російськими прикордонниками. У Федеральній прикордонній службі РФ інцидент назвали "штатними заходами".



