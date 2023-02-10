В Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине

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Кравцев Сергей
Группа республиканцев во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гейцем зарегистрировала "Резолюцию об усталости от Украины", в которой призывает прекратить военную и финансовую помощь Киеву и способствовать заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Fox News".
Конгресс США. Фото из открытых источников
В резолюции, соавторами которой включая Гейцом выступили 10 республиканцев, отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили более 110 миллиардов долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе более 27,4 миллиарда долларов — помощи в сфере безопасности.
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Документ перечисляет военное оборудование, которое США предоставили Украине с февраля 2022 года, а также приводятся слова представителей Пентагона, которые заявили, что эта помощь "серьезно истощила запасы Соединенных Штатов, что ослабило готовность США в случае конфликта".
Также трамписты утверждают, что поддержкой Украины США непреднамеренно причастны к росту жертв среди гражданского населения, которых, по американским оценкам, уже 40 тысяч. Вместо этого, добавляют они, нужно направить средства на решение проблем внутри США, прежде всего миграционного кризиса.
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Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители.
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Максим
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omments.ua на кого працюємо? досить закидати простір інформаційним лайном.