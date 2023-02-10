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В Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине

Трампистское крыло Республиканской партии США не раз спекулировало на теме того, что Вашингтон выделяет слишком много средств Украине без надлежащей отчетности

сегодня, 08:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Группа республиканцев во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гейцем зарегистрировала "Резолюцию об усталости от Украины", в которой призывает прекратить военную и финансовую помощь Киеву и способствовать заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

В Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине

Конгресс США. Фото из открытых источников

В резолюции, соавторами которой включая Гейцом выступили 10 республиканцев, отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили более 110 миллиардов долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе более 27,4 миллиарда долларов — помощи в сфере безопасности.


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Документ перечисляет военное оборудование, которое США предоставили Украине с февраля 2022 года, а также приводятся слова представителей Пентагона, которые заявили, что эта помощь "серьезно истощила запасы Соединенных Штатов, что ослабило готовность США в случае конфликта".

Также трамписты утверждают, что поддержкой Украины США непреднамеренно причастны к росту жертв среди гражданского населения, которых, по американским оценкам, уже 40 тысяч. Вместо этого, добавляют они, нужно направить средства на решение проблем внутри США, прежде всего миграционного кризиса.

"Америка находится в состоянии управляемого упадка, и он усилится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на внешнюю войну. Мы должны приостановить любую иностранную помощь на войну в Украине и потребовать, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения", — заявил Гейц.

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Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители.




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Обсуждения

Максим

сегодня, 08:17

omments.ua на кого працюємо? досить закидати простір інформаційним лайном.

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