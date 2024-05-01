В Конгрессе США призвали срочно передать Украине кассетные бомбы: подробности

В Конгрессе США заявили, что у американской армии в избытке кассетные бомбы. Законодатели считают, что Украине нужно предоставить больше таких бомб. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на слушаниях в Палате представителей США сделал конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Политик выразил надежду, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее.

"У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это — отправить их народу Украины", — заявил Уилсон.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Палате представителей США, прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. Он заявил, что США предоставят Украине "столько возможностей, сколько смогут".

Следует добавить, что республиканец Джо Уилсон поддерживает Украину. Он в составе делегации Палаты представителей посетил Украину в прошлом году. В ходе визита делегация встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — сенат США одобрил еще один запрет для РФ: документ передали на подпись Байдену.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина вошла в очередной военный май под активизацию российского наступления на востоке, усиление ракетного террора, от которого особенно страдают Харьков и Одесса, улучшение ситуации с помощью от партнеров, но с серьезной нехваткой людей на фронте. Эксперты специально для портала "Комментарии" оценили обозримые перспективы российско-украинской войны.



