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В Конгрессе США призвали срочно передать Украине кассетные бомбы: подробности

В Конгрессе США заявили, что кассетные бомбы в избытке и их можно передать Украине

сегодня, 12:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Конгрессе США заявили, что у американской армии в избытке кассетные бомбы. Законодатели считают, что Украине нужно предоставить больше таких бомб. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на слушаниях в Палате представителей США сделал конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон.

В Конгрессе США призвали срочно передать Украине кассетные бомбы: подробности

Конгресс США. Фото из открытых источников

Политик выразил надежду, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее.

"У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это — отправить их народу Украины", — заявил Уилсон.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Палате представителей США, прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. Он заявил, что США предоставят Украине "столько возможностей, сколько смогут".                                                                            

Следует добавить, что республиканец Джо Уилсон поддерживает Украину. Он в составе делегации Палаты представителей посетил Украину в прошлом году. В ходе визита делегация встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Источник: https://www.youtube.com/live/2WWKLaR_ZhQ?si=PSfC9EZpMdg6NxKo
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