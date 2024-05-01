Сенат США одобрил еще один запрет для РФ: документ передали на подпись Байдену

В Сенате США единогласно проголосовали за принятие законопроекта о запрещении импорта обогащенного урана из России. После этого соответствующий документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ограничительные действия на импорт российского урана направлены на поддержку усилий в Штатах о блокировании поставок Кремлем топлива для реакторов.

Закон о запрете импорта российского урана вводит запрет импорта из США через 90 дней после вступления в силу. В инициативе содержится разрешение на временные освобождения от ограничений до января 2028 года.

Чтобы инициатива стала законом, Джо Байден должен подписать этот документ.

СМИ пишет, как свидетельствуют данные Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива для американского флота из более чем 90 коммерческих реакторов. Таким образом, это делает Москву иностранным поставщиком №1 в Штатах.

Отмечается, что соответствующие продажи приносят РФ около 1 миллиарда долларов в год. Вместе с тем, ожидается, что замена этих поставок может стать проблемой и рискует поднять стоимость обогащенного урана примерно на 20%.

Ранее в Белом доме призвали к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом в начале текущего года.

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