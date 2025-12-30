В Конгрессе США разнесли Трампа из-за заявления об ударе по резиденции Путина

Член Палаты представителей Дон Бэйкон подверг критике президента США Дональда Трампа за его реакцию на сообщение о якобы атаке украинскими дронами на резиденцию президента России Владимира Путина. По словам Бэйкона, Трамп поспешил делать выводы, не выяснив всех фактов. Политик подчеркнул, что Путин неоднократно вводил в заблуждение мир, и администрация США должна тщательно проверить информацию, прежде чем делать какие-либо заявления или принимать решения.

Дональд Трамп. Фото: СNN

В понедельник, 29 декабря, Бэйкон выступил с критикой в адрес Трампа, отметив, что президент России давно известен своими лживыми заявлениями.

"Прежде чем брать на себя ответственность, президент Трамп и его команда должны сначала выяснить все факты. Путин – это известный беззастенчивый лжец", – сказал Бэйкон.

Как сообщает издание The Hill, Трамп был очень возмущен сообщениями России об атаке на его резиденцию в Новгородской области, якобы совершенных украинскими дронами. Выступая перед журналистами, Трамп заявил: "Одно – быть агрессивным. Другое – атаковать дом Путина. Это не то время для таких действий". Он также отметил, что ситуация чрезвычайно щепетильная, и сейчас нельзя осуществлять такие атаки, особенно если информация еще не подтверждена.

Трамп подчеркнул, что изучается, есть ли доказательства того, что именно Украина стоит за этой атакой. Он также отметил, что событие изменило подход США к отношениям с Украиной, в частности, по поддержке президента Владимира Зеленского. В ходе разговора с Путиным Трамп заявил, что даже не мог вообразить "такие сумасшедшие действия", как атака на государственную резиденцию президента России.

