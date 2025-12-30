У Конгресі США рознесли Трампа через заяву про удар по резиденції Путіна

Член Палати представників Дон Бейкон розкритикував президента США Дональда Трампа за його реакцію на повідомлення про нібито атаку українськими дронами на резиденцію президента Росії Володимира Путіна. За словами Бейкона, Трамп поспішив робити висновки, не з'ясувавши всіх фактів. Політик наголосив, що Путін неодноразово вводив у оману світ, і адміністрація США повинна ретельно перевірити інформацію, перш ніж робити будь-які заяви або приймати рішення.

Дональд Трамп. Фото: СNN

У понеділок, 29 грудня, Бейкон виступив з критикою на адресу Трампа, зазначивши, що президент Росії давно відомий своїми брехливими заявами.

"Перш ніж брати на себе відповідальність, президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати всі факти. Путін – це відомий безсоромний брехун", – сказав Бейкон.

Як повідомляє видання The Hill, Трамп був дуже обурений повідомленнями Росії про атаку на його резиденцію в Новгородській області, які були нібито здійснені українськими дронами. Виступаючи перед журналістами, Трамп заявив: "Одне — бути агресивним. Інше — атакувати будинок Путіна. Це не той час для таких дій". Він також зазначив, що ситуація надзвичайно делікатна, і зараз не можна здійснювати такі атаки, особливо якщо інформація ще не підтверджена.

Трамп підкреслив, що наразі вивчається, чи є докази того, що саме Україна стоїть за цією атакою. Він також зазначив, що подія змінила підхід США до відносин з Україною, зокрема щодо підтримки президента Володимира Зеленського. В ході розмови з Путіним Трамп заявив, що навіть не міг уявити "такі божевільні дії", як атака на державну резиденцію президента Росії.

