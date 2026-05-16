В Конгрессе США сделали тревожное заявление по помощи Украине

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что американский Конгресс вряд ли поддержит новый масштабный пакет финансовой помощи Украине. Такое заявление прозвучало на фоне растущего сопротивления республиканцев дальнейшему финансированию Киева и изменения подхода администрации Дональда Трампа к войне России против Украины.

В интервью Радио Свобода Брайан Маст прямо заявил, что не ожидает одобрения новых многомиллиардных программ поддержки.

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", — подчеркнул конгрессмен.

По его словам, война происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя основную ответственность за военную и финансовую поддержку Украины.

Маст отметил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, однако формат этой поддержки будет более ограниченным и прагматичным.

Республиканец заявил, что США готовы оставаться посредником в вопросах мирного урегулирования, а также продолжат передавать Украине вооружение, разведывательные данные и усиливать санкционное давление на Россию.

При этом Маст поддержал введение новых ограничений против Москвы, однако подчеркнул, что санкционная политика не должна наносить больший ущерб союзникам США, чем самой России.

Заявление главы комитета прозвучало на фоне попыток части американских законодателей все же продвинуть новый пакет помощи Украине. Ранее в Палате представителей удалось собрать необходимые 218 подписей для рассмотрения законопроекта в обход руководства республиканцев.

Документ предусматривает выделение 1,3 миллиарда долларов прямой военной помощи Украине, возможность предоставления до 8 миллиардов долларов в виде займов, а также новые санкции против России.

Однако эксперты считают, что шансы на принятие пакета остаются невысокими из-за сопротивления республиканского большинства и осторожной позиции Белого дома.

