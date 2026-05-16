У Конгресі США зробили тривожну заяву щодо допомоги Україні

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст заявив, що американський Конгрес навряд чи підтримає новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні. Така заява прозвучала на тлі зростання опору республіканців подальшому фінансуванню Києва та зміни підходу адміністрації Дональда Трампа до війни Росії проти України.

В інтерв'ю Радіо Свобода Брайан Маст прямо заявив, що не очікує на схвалення нових багатомільярдних програм підтримки.

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", — наголосив конгресмен.

За його словами, війна відбувається "на подвір'ї Європи", тому саме європейські держави мають взяти на себе основну відповідальність за військову та фінансову підтримку України.

Маст зазначив, що Вашингтон продовжить допомагати Києву, проте формат цієї підтримки буде більш обмеженим та прагматичним.

Республіканець заявив, що США готові залишатися посередником у питаннях мирного врегулювання, а також продовжать передавати Україні озброєння, розвідувальні дані та посилювати тиск на санкцію на Росію.

При цьому Маст підтримав запровадження нових обмежень проти Москви, проте наголосив, що санкційна політика не повинна завдавати більших збитків союзникам США, ніж самій Росії.

Заява голови комітету прозвучала на тлі спроб частини американських законодавців все ж таки просунути новий пакет допомоги Україні. Раніше в Палаті представників вдалося зібрати необхідні 218 підписів для розгляду законопроекту, оминаючи керівництво республіканців.

Документ передбачає виділення 1,3 мільярда доларів прямої військової допомоги Україні, можливість надання до 8 мільярдів доларів у вигляді позик, а також нові санкції проти Росії.

Проте експерти вважають, що шанси на прийняття пакету залишаються невисокими через опір республіканської більшості та обережну позицію Білого дому.

