В Конгрессе США согласились оказать помощь Украине при одном условии

В Конгрессе согласятся выделить помощь Украине в совместном пакете помощи, включающем реформу иммиграционной политики США. Таким образом, республиканцы будут блокировать помощь Украине пока не будет выполнено это условие.



США согласятся предоставить помощь Украине при одном условии. Фото из открытых источников

Сенаторы из Республиканской партии заявили, что будут голосовать против пакета для помощи Украине, если он не будет включать средства для охраны границы. Такую позицию среди республиканцев занимают также относительно проукраинские политики, указывающие, что "не могут принять" проект постановления без усиления безопасности на границе, особенно с Мексикой.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон подтверждает эти дискуссии и указывает, что в случае выполнения условия республиканцев, Украина может рассчитывать на помощь от Соединенных Штатов.

"Я думаю, что все на стороне республиканцев хотят связать ее с какой-то реформой нашей иммиграционной политики... так что я думаю, что это произойдет", — рассказал Джон Болтон и добавил, что надеется, что Украина получит средства до Рождество.

Напомним, что США рассматривает пакет помощи более чем на 100 млрд долларов для Украины, Израиля, стран Индо-Тихоокеанского региона. Однако республиканцы требуют в этот пакет добавить средства на усиление защиты на границе с США и обвиняют демократов, которые не поддерживают это решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-премьер Ирина Верещук рассказала, есть ли у Украины план Б, если США не продолжат поддержку.

Также "Комментарии" писали, что в США дали совет Путину, который увеличил численность российской армии.