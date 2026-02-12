В Конгрессе США устроили резкий демарш Трампа: какое решение повлекло за собой скандал

В США конгрессмены решительно выступили против тарифной политики президента Дональда Трампа по отношению к Канаде. Палата представителей приняла резолюцию об отмене чрезвычайного положения, которое Трамп объявил в прошлом году, чтобы поднять пошлины на поставляемые в Соединенные Штаты канадские товары, сообщает CBC News.

Фото: из открытых источников

Прошлогоднее чрезвычайное положение Трамп мотивировал якобы угрозой неконтролируемого потока фентанила из Канады, однако демократы подчеркивают, что настоящей проблемой стали экономические последствия введенных тарифов. Резолюцию поддержали 219 конгрессменов, против которых выступили 211, и ключевым фактором стала позиция шести республиканцев, которые пошли вопреки Белому дому и присоединились к демократам.

В результате решения законодателей администрации Трампа теряется формальное основание для продолжения торгового спора с Канадой, что может предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В то же время, поражение в Палате представителей стало символической неудачей для Трампа, который делал тарифы основным инструментом своей экономической политики во втором сроке.

Инициативу по резолюции подготовили еще в марте прошлого года, однако ранее республиканцы не давали ей пройти через Палату представителей. После голосования Трамп резко отреагировал в соцсетях, назвав поступок своих однопартийцев изменой и пригрозив им политическими последствиями на предстоящих выборах. Он подчеркнул: "Любой республиканец в Палате или Сенате, голосующий против тарифов, серьезно пострадает на выборах, включая праймериз".

Президент также утверждал, что тарифы "обеспечили экономическую и национальную безопасность США", поэтому никто не имеет права отбирать эту "привилегию". Ранее он уже угрожал поддержать оппонентов тех республиканцев, которые отважятся выступить против его политики.

