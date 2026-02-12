У Конгресі США влаштували різкий демарш Трампу: яке рішення спричинило скандал

У США конгресмени рішуче виступили проти тарифної політики президента Дональда Трампа щодо Канади. Палата представників ухвалила резолюцію про скасування надзвичайного стану, який Трамп оголосив минулого року, щоб підняти мита на канадські товари, що постачаються до Сполучених Штатів, повідомляє CBC News.

Фото: з відкритих джерел

Торішній надзвичайний стан Трамп мотивував нібито загрозою від неконтрольованого потоку фентанілу з Канади, проте демократи підкреслюють, що справжньою проблемою стали економічні наслідки введених тарифів. Резолюцію підтримали 219 конгресменів, проти виступили 211, і ключовим фактором стала позиція шести республіканців, які пішли всупереч Білому дому та приєдналися до демократів.

Внаслідок рішення законодавців адміністрації Трампа втрачається формальна підстава для продовження торговельної суперечки з Канадою, що може запобігти подальшій ескалації конфлікту. Водночас поразка в Палаті представників стала символічною невдачею для Трампа, який робив тарифи основним інструментом своєї економічної політики у другому терміні.

Ініціативу щодо резолюції підготували ще у березні минулого року, проте раніше республіканці не давали їй пройти через Палату представників. Після голосування Трамп різко відреагував у соцмережах, назвавши вчинок своїх однопартійців "зрадою" і пригрозивши їм політичними наслідками на майбутніх виборах. Він наголосив: "Будь-який республіканець у Палаті або Сенаті, який голосує проти тарифів, серйозно постраждає на виборах, включно з праймеріз".

Президент також стверджував, що тарифи "забезпечили економічну та національну безпеку США", тому ніхто не має права відбирати цей "привілей". Раніше він вже погрожував підтримати опонентів тих республіканців, які наважаться виступити проти його політики.

