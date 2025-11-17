logo

В Конгрессе США заявили о начале процесса, который должен закончить войну в Украине
НОВОСТИ

В Конгрессе США заявили о начале процесса, который должен закончить войну в Украине

Конгресс США продвигает законопроект о жестких санкциях против России. Дональд Трамп может усилить давление на Владимира Путина для завершения войны в Украине.

17 ноября 2025, 21:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В Соединенных Штатах начали работу над новым законопроектом по жестким санкциям против России и ее партнеров. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, этот документ должен предоставить президенту Дональду Трампу дополнительные инструменты для давления на российского диктатора Владимира Путина для окончания войны на Украине.

В Конгрессе США заявили о начале процесса, который должен закончить войну в Украине

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Сенатор республиканец Линдси Грэм на платформе X заявил, что Конгресс продвигает инициативу при поддержке Трампа. Речь идет о расширении полномочий американского президента по введению вторичных санкций и тарифов против стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ, фактически финансируя военную агрессию РФ.

"Законодательство позволяет президенту США Дональду Трампу вводить вторичные санкции и тарифы по собственному усмотрению против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина", — сказал Грэм.

По его словам, дополнительные санкции позволят усилить изоляцию Москвы и вынудить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине.

"Это законодательство призвано придать президенту Трампу больше гибкости и власти, чтобы подтолкнуть Путина к мирному столу переговоров, атакуя как Путина, так и такие страны, как поддерживающие его Иран. Законопроект о санкциях против России продолжит двигаться вперед, чтобы раз и навсегда положить конец этой войне" — пояснил Грэм.

Сенатор отметил, что законопроект имеет "двухпартийную поддержку" и в Сенате, и в Палате представителей. Он также напомнил о недавних санкциях администрации Трампа против двух ведущих российских нефтяных компаний, что "существенно изменили ситуацию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США озвучили план окончания войны в Украине, за которым Путину придет конец.

Также "Комментарии" писали, что в Польше спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война.



Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1990458980930388182
