В Конгрессе США заявили о начале процесса, который должен закончить войну в Украине

В Соединенных Штатах начали работу над новым законопроектом по жестким санкциям против России и ее партнеров. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, этот документ должен предоставить президенту Дональду Трампу дополнительные инструменты для давления на российского диктатора Владимира Путина для окончания войны на Украине.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Сенатор республиканец Линдси Грэм на платформе X заявил, что Конгресс продвигает инициативу при поддержке Трампа. Речь идет о расширении полномочий американского президента по введению вторичных санкций и тарифов против стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ, фактически финансируя военную агрессию РФ.

"Законодательство позволяет президенту США Дональду Трампу вводить вторичные санкции и тарифы по собственному усмотрению против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина", — сказал Грэм.

По его словам, дополнительные санкции позволят усилить изоляцию Москвы и вынудить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине.

"Это законодательство призвано придать президенту Трампу больше гибкости и власти, чтобы подтолкнуть Путина к мирному столу переговоров, атакуя как Путина, так и такие страны, как поддерживающие его Иран. Законопроект о санкциях против России продолжит двигаться вперед, чтобы раз и навсегда положить конец этой войне" — пояснил Грэм.

Сенатор отметил, что законопроект имеет "двухпартийную поддержку" и в Сенате, и в Палате представителей. Он также напомнил о недавних санкциях администрации Трампа против двух ведущих российских нефтяных компаний, что "существенно изменили ситуацию".

