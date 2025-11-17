У Конгресі США йдуть на крок, який має закінчити війну в Україні: що хочуть зробити з Путіним

Рубрики
У Сполучених Штатах розпочали роботу над новим законопроєктом щодо жорстких санкцій проти Росії та її партнерів. За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, цей документ має надати президентові Дональду Трампу додаткові інструменти для тиску на російського диктатора Володимира Путіна для закінчення війни в Україні.
Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел
Сенатор республіканець Ліндсі Грем на платформі X заявив, що Конгрес просуває ініціативу за підтримки Трампа. Ідеться про розширення повноважень американського президента щодо запровадження вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ, фактично фінансуючи військову агресію РФ.
За його словами, додаткові санкції дозволять посилити ізоляцію Москви й змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори щодо завершення війни в Україні.
Сенатор зазначив, що законопроєкт має "двопартійною підтримкою" і в Сенаті, і в Палаті представників. Він також нагадав про нещодавні санкції адміністрації Трампа проти двох провідних російських нафтових компаній, що "суттєво змінили ситуацію".
