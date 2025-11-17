У Конгресі США йдуть на крок, який має закінчити війну в Україні: що хочуть зробити з Путіним

У Сполучених Штатах розпочали роботу над новим законопроєктом щодо жорстких санкцій проти Росії та її партнерів. За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, цей документ має надати президентові Дональду Трампу додаткові інструменти для тиску на російського диктатора Володимира Путіна для закінчення війни в Україні.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Сенатор республіканець Ліндсі Грем на платформі X заявив, що Конгрес просуває ініціативу за підтримки Трампа. Ідеться про розширення повноважень американського президента щодо запровадження вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ, фактично фінансуючи військову агресію РФ.

"Законодавство дозволяє президенту США Дональду Трампа запроваджувати вторинні санкції та тарифи на власний розсуд проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину Путіна", — сказав Грем.

За його словами, додаткові санкції дозволять посилити ізоляцію Москви й змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори щодо завершення війни в Україні.

"Це законодавство покликане надати президенту Трампу більше гнучкості та влади, щоб підштовхнути Путіна до мирного столу переговорів, атакуючи як Путіна, так і такі країни, як Іран, які його підтримують. Законопроєкт про санкції проти Росії продовжить рухатися вперед, щоб раз і назавжди покласти край цій війні" — пояснив Грем.

Сенатор зазначив, що законопроєкт має "двопартійною підтримкою" і в Сенаті, і в Палаті представників. Він також нагадав про нещодавні санкції адміністрації Трампа проти двох провідних російських нафтових компаній, що "суттєво змінили ситуацію".

