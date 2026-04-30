В Конгрессе жестко дожали Трампа: какое срочное решение принято для Украины

Американское Министерство обороны подтвердило выделение 400 миллионов долларов военной поддержки Украине, ранее утвержденным Конгрессом США. Решение о разблокировании средств было принято после нескольких недель обсуждений и критики из-за задержки их фактического направления. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Гегсет во время выступления на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

Фото: из открытых источников

По его словам, финансирование было окончательно согласовано "по состоянию на вчера". Вопрос использования утвержденных ассигнований стал одним из ключевых при рассмотрении проекта оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, когда законодатели требовали объяснений причин задержки помощи, которая уже должна была быть в работе.

Ситуация вокруг финансирования вызвала значительный политический резонанс. Ранее ряд американских политиков выражали недовольство тем, что согласованные Конгрессом средства не поступали вовремя. В частности, сенатор-республиканец Митч Макконнелл публично критиковал Пентагон, заявляя, что утвержденная помощь Украине фактически "застряла в системе" оборонного ведомства. Он также отмечал, что речь идет не о гуманитарном жесте, а о стратегической инвестиции в безопасность США, учитывая боевой опыт Украины, особенно в сфере беспилотных технологий.

Критику по поводу задержки высказывали и представители Демократической партии, которые требовали объяснений, почему средства не были оперативно использованы после вступления в силу соответствующего закона.

В Пентагоне, в свою очередь, объясняли отдельные решения более широкими приоритетами безопасности и международными операциями США, в частности действиями на Ближнем Востоке, которые, по словам представителей ведомства, направлены на сдерживание ядерных рисков со стороны Ирана.

