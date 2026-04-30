У Конгресі жорстко дотиснули Трампа: яке термінове рішення прийнято для України

Американське Міністерство оборони підтвердило виділення 400 мільйонів доларів військової підтримки Україні, які були раніше затверджені Конгресом США. Рішення про розблокування коштів ухвалили після кількох тижнів обговорень і критики через затримку їхнього фактичного спрямування. Про це повідомив глава Пентагону Піт Гегсет під час виступу на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, фінансування було остаточно погоджене "станом на вчора". Питання використання затверджених асигнувань стало одним із ключових під час розгляду проєкту оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік, коли законодавці вимагали пояснень щодо причин затримки допомоги, яка вже мала бути в роботі.

Ситуація навколо фінансування викликала значний політичний резонанс. Раніше низка американських політиків висловлювала невдоволення тим, що погоджені Конгресом кошти не надходили вчасно. Зокрема, сенатор-республіканець Мітч Макконнелл публічно критикував Пентагон, заявляючи, що затверджена допомога Україні фактично "застрягла в системі" оборонного відомства. Він також наголошував, що мова йде не про гуманітарний жест, а про стратегічну інвестицію в безпеку США, враховуючи бойовий досвід України, особливо у сфері безпілотних технологій.

Критику щодо затримки висловлювали і представники Демократичної партії, які вимагали пояснень, чому кошти не були оперативно використані після набуття чинності відповідного закону.

У Пентагоні, своєю чергою, пояснювали окремі рішення ширшими безпековими пріоритетами та міжнародними операціями США, зокрема діями на Близькому Сході, які, за словами представників відомства, спрямовані на стримування ядерних ризиків з боку Ірану.

