В Лас-Вегасе женщина выиграла более 1 млн долларов за 7 минут

Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Жительница Гавайских островов выиграла более $1 млн на игровом автомате всего за 7 минут. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal. Женщина приехала в Лас-Вегас на игру местной футбольной команды Рейдерс и после ее поражения решила развлечься.
Выигрыш - фото из открытых источников
Для игры гавайка выбрала игровой автомат Wheel of Fortune Double Diamond в казино Main Street Station. За семь минут она сорвала джекпот в размере $1025602 на ставке в два доллара.
Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти два миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Данную информацию можно просмотреть в Едином государственном реестре деклараций. Павлюк отметил в своей декларации, что 1 939 868 гривен — это лотерейный выигрыш, однако эти деньги поступали частями из шести различных фирм. Как отмечает Телеграмм канал "Шептун", все эти фирмы имеют общего владельца и один и тот же юридический адрес. К тому же все "лотерейные выплаты" пришли Павлюку в один день и почти с небольшой разницей во времени. Отметим, что это не первый раз, когда Павлюку значительно везло. Полгода назад нардеп уже декларировал почти миллион гривен, которые он также выиграл в лотерею.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости