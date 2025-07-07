В Минфине США жестко опустили на землю Маска из-за его амбиций: что заявили

Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что Илон Маск должен сосредоточиться на развитии своих компаний, таких как Tesla и SpaceX, вместо того, чтобы погружаться в политические проекты. Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов США Скот Бессент. Фото: CNN

Бессент сомневается, что создание Маском "Американской партии" получило одобрение со стороны советов директоров его компаний. По его мнению, руководители этих структур предпочли бы, чтобы бизнесмен оставался в стороне от политических инициатив.

"Подозреваю, что советы директоров не были в восторге от вчерашнего заявления Маска и, вероятно, будут призывать его вернуться в управление компаниями, а не участвовать в политической борьбе", — сказал Бессент.

Также министр выразил сомнение по поводу политического веса Маска. Он считает, что поддержка миллиардера ограничивается узкой аудиторией, заинтересованной не столько лично, сколько в идеях его проекта "Департамент эффективности правительства" (DOGE).

"Принципы DOGE были популярны, но согласно опросам, сам Илон не имел большой общественной поддержки", — добавил он.

Параллельно с этим инвесткомпания Azoria Partners сообщила о переносе листинга фонда Azoria Tesla Convexity, намеченного на следующую неделю. Это решение явилось ударом по деловым планам Маска.

Гендиректор Azoria Partners Джеймс Фишбек подверг резкой критике Маска в социальных сетях и открыто поддержал Дональда Трампа. Кроме того, он намекнул на необходимость рассмотрения вопроса о целесообразности пребывания Маска в должности CEO Tesla.

"Я призываю совет директоров срочно собраться, обсудить политические намерения Илона и оценить, насколько они отвечают его обязанностям как руководителя компании. У нас просто нет иного выбора", — заявил Фишбек.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп может согласиться на продажу оружия Украине — но не как акт помощи, а исключительно по соображениям бизнеса, если за вооружение будут платить европейские страны. Такое мнение высказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.