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В мире больше доверяют Байдену или Трампу: результаты опроса

Доверие по всему миру к нынешнему президенту США Джо Байдену значительно выше, чему к Дональду Трампу, хотя и снизилось по сравнению с прошлым годом

сегодня, 08:45
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Кравцев Сергей
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По данным исследовательского центра Pew Research Center, доверие по всему миру к нынешнему президенту США Джо Байдену значительно выше, хотя и снизилось по сравнению с прошлым годом, чем к Дональду Трампу, который стремится занять президентское кресло в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки", со ссылкой на результаты исследования.

В мире больше доверяют Байдену или Трампу: результаты опроса

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сообщается, что проведенный с 5 января по 21 мая опрос, в котором принимали участие 40 566 человек из 34 стран мира — не включая Соединенные Штаты — показал, что медианное значение доверия к Байдену в вопросах международных отношений составляет 43% по сравнению с 28% для Трампа.

Хотя жители 24 стран больше доверяют Байдену, чем Трампу, бывший президент США лидирует в Венгрии и Тунисе, в то время как в восьми оставшихся странах в оценках Байдена и Трампа нет значительной разницы. Оба лидера получили одни из своих самых высоких оценок доверия на Филиппинах: у Байдена — 77%, у Трампа — 68%.

Однако рейтинги Джо Байдена ухудшились по сравнению с прошлым годом. В четырнадцати из 21 страны Байден получил более низкие оценки в этом году по сравнению с 2023 годом.

В исследовании отмечается, что падение рейтинга Байдена частично связано с войной Израиля и ХАМАС в Газе. В 34 странах медианный уровень неодобрения действий Байдена в отношении войны составил 57%. По данным Pew, опрос был проведен до того, как Байден объявил свое предложение о прекращении войны.

Данные также показывают, что мужчины с большей вероятностью, чем женщины, доверяют Трампу в нескольких опрошенных странах. Нисходящая тенденция для обоих политических деятелей, по-видимому, соответствует снижению доверия к США как к образцу демократии.

Во всех опрошенных странах около четырех из десяти респондентов считают, что, хотя США когда-то были примером демократии в мировом масштабе, теперь это уже не так, говорится в отчете.

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Источник: https://www.golosameriki.com/a/biden-receives-higher-ratings-than-trump-globally-poll-finds/7652442.html
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