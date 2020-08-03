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В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну

Вокруг Луны астронавты NASA планируют облететь уже в 2022 году, после чего начнут подготовку к высадке

сегодня, 08:43
Автор:

Виолетта Комаровская
В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну

Фото: artemjew.ru

Высадить на Луне экипаж астронавтов NASA планирует уже в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Национального космического агентства Джим Брайденстайн.

Активная фаза подготовки к освоению Луны в NASA начнется уже в 2020-м. До конца года в космос отправится беспилотный космический корабль, который должен будет облететь вокруг спутника Земли. Затем этот же маршрут повторит еще один космический корабль, но уже с астронавтами на борту. Это случится ориентировочно в 2022-м году. 

Высадиться на луну в NASA планируют в 2024 году. Полет анонсировали после того, как экипаж частного космического корабля Crew Dragon успешно приводнился около берегов США.

"Это большая победа, но мы лишь в начале пути. Космическая программа Артемида рассчитана на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы хотим полететь туда и там остаться. Мы хотим научиться жить и работать на Луне в течение длительного времени", - рассказал руководитель космического агентства. 

Напомним, в конце мая космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании Space X Илона Маска, успешно доставил на МКС двух астронавтов NASA - Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Накануне, они смогли вернуться на Землю и успешно приводнились у берегов Флориды. Это впервые в истории освоения космоса, астронавты отправились на орбиту на борту частного космического корабля. 


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