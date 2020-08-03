В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну

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Виолетта Комаровская
Фото: artemjew.ru
Высадить на Луне экипаж астронавтов NASA планирует уже в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Национального космического агентства Джим Брайденстайн.
Активная фаза подготовки к освоению Луны в NASA начнется уже в 2020-м. До конца года в космос отправится беспилотный космический корабль, который должен будет облететь вокруг спутника Земли. Затем этот же маршрут повторит еще один космический корабль, но уже с астронавтами на борту. Это случится ориентировочно в 2022-м году.
Высадиться на луну в NASA планируют в 2024 году. Полет анонсировали после того, как экипаж частного космического корабля Crew Dragon успешно приводнился около берегов США.
"Это большая победа, но мы лишь в начале пути. Космическая программа Артемида рассчитана на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы хотим полететь туда и там остаться. Мы хотим научиться жить и работать на Луне в течение длительного времени", - рассказал руководитель космического агентства.
"Today was a great victory, but it was just the beginning. The #Artemis program is our sustainable return to the Moon."— NASA (@NASA) August 2, 2020
As we celebrate today's #LaunchAmerica success, Administrator @JimBridenstine reminds us to look to the future: pic.twitter.com/027IYdMP3v
Напомним, в конце мая космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании Space X Илона Маска, успешно доставил на МКС двух астронавтов NASA - Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Накануне, они смогли вернуться на Землю и успешно приводнились у берегов Флориды. Это впервые в истории освоения космоса, астронавты отправились на орбиту на борту частного космического корабля.
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