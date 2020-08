В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну

Фото: artemjew.ru

Высадить на Луне экипаж астронавтов NASA планирует уже в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Национального космического агентства Джим Брайденстайн.

Активная фаза подготовки к освоению Луны в NASA начнется уже в 2020-м. До конца года в космос отправится беспилотный космический корабль, который должен будет облететь вокруг спутника Земли. Затем этот же маршрут повторит еще один космический корабль, но уже с астронавтами на борту. Это случится ориентировочно в 2022-м году.

Высадиться на луну в NASA планируют в 2024 году. Полет анонсировали после того, как экипаж частного космического корабля Crew Dragon успешно приводнился около берегов США.

"Это большая победа, но мы лишь в начале пути. Космическая программа Артемида рассчитана на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы хотим полететь туда и там остаться. Мы хотим научиться жить и работать на Луне в течение длительного времени", - рассказал руководитель космического агентства.

"Today was a great victory, but it was just the beginning. The #Artemis program is our sustainable return to the Moon."



As we celebrate today's #LaunchAmerica success, Administrator @JimBridenstine reminds us to look to the future: pic.twitter.com/027IYdMP3v