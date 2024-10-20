В НАТО назвали часть плана победы Зеленского вредоносным: какой пункт раскритиковали

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Slava Kot
Пункт плана победы Владимира Зеленского, предусматривающий возможность украинских военных заменить американских солдат в Европе, раскритиковал президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли. По его словам, такое предложение может быть "вредным".
Джерри Коннолли. Фото из открытых источников
Американский конгрессмен Джерри Коннолли в интервью "Радио Свобода" прокомментировал план победы Зеленского и сосредоточил основную критику на возможности украинских сил заменить американские в Европе после окончания войны.
По словам президента Парламентской Ассамблеи НАТО, выход американцев с европейского континента не пойдет на пользу Украине и не может быть в интересах стран ЕС. Джерри Коннолли считает, что такой вариант был бы только положительным для российского диктатора Владимира Путина.
В настоящее время в Европе находится около 100 тыс. американских военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал НАТО сделал тревожный прогноз. По его словам, Россия после окончания войны будет сильнее, чем до полномасштабного вторжения.
Также "Комментарии" писали о первой оценке Залужного плана победы Зеленского.
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