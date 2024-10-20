В НАТО назвали часть плана победы Зеленского вредоносным: какой пункт раскритиковали

Пункт плана победы Владимира Зеленского, предусматривающий возможность украинских военных заменить американских солдат в Европе, раскритиковал президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли. По его словам, такое предложение может быть "вредным".



Джерри Коннолли. Фото из открытых источников

Американский конгрессмен Джерри Коннолли в интервью "Радио Свобода" прокомментировал план победы Зеленского и сосредоточил основную критику на возможности украинских сил заменить американские в Европе после окончания войны.

"Это щедрое предложение со стороны президента Зеленского, с которым я встречался много раз… Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. США должны быть в Европе", – сказал Коннолли.

По словам президента Парламентской Ассамблеи НАТО, выход американцев с европейского континента не пойдет на пользу Украине и не может быть в интересах стран ЕС. Джерри Коннолли считает, что такой вариант был бы только положительным для российского диктатора Владимира Путина.

"Это не значит, что мы не можем делать определенные изменения в нашей дислокации. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас... Хорошо, я учитываю это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время она еще и вредит", – заявил американский политик.

В настоящее время в Европе находится около 100 тыс. американских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал НАТО сделал тревожный прогноз. По его словам, Россия после окончания войны будет сильнее, чем до полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о первой оценке Залужного плана победы Зеленского.



