В НАТО откровенно рассказали, готовы ли просто пригласить Украину в Альянс

Украина продолжает двигаться к членству в НАТО, и переговоры по этому вопросу продолжаются. Как напомнила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, летом Альянс четко заявил, что Украина обязательно станет его членом, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на онлайн-брифинг для журналистов.

Украина НАТО

В частности, Смит подчеркнула, что на 75-м саммите НАТО этим летом было подтверждено, что Украина находится на необратимом пути к членству и обязательно станет частью альянса.

Она также прокомментировала стремление Украины получить официальное приглашение в НАТО. По ее словам, на данный момент Альянс еще не готов сделать этот шаг, однако постоянно ведет переговоры с украинскими партнерами по дальнейшему приближению вступления.

"Но как всегда мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому альянсу", — отметила постоянный представитель США при НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой план победы, который заставит кремлевского диктатора к миру. При этом Зеленский назвал Путина безумным, который хочет и дальше продолжать войну. Но, считает президент, есть комплекс мер, которые все же могут принудить его к миру.

Также "Комментарии" рассказывали , что первым пунктом плана победы идет приглашение Украины в НАТО. Этот пункт раскритиковали военные, ведь по их словам, приглашение это не членство, поэтому этот пункт "ни о чем". Но, как видим, в НАТО даже не готовы предоставить Украине даже это приглашение, поскольку и дальше боятся эскалации в войне с РФ.



