В небе над США у «Боинга» отказал двигатель (ФОТО, ВИДЕО)



















Пассажирский самолет Boeing 777-200, принадлежащий американской авиакомпании United Airlines, был вынужден совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Boeing 777-200 / Provided by Erik Conerty

Известно, что самолет вылетел в субботу, 20 февраля, из американского Денвера и направлялся на Гавайи, но спустя 30 минут полета у лайнера отказал правый двигатель, более того — он начал распадаться. На видео, опубликованном в сети, видно, как двигатель горит.

Издание ABC News информирует, что на борту Boeing находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Самолет смог успешно вернутся в международный аэропорт Денвера.

Однако, пролетая над городком Брумфилд (штат Колорадо) от самолета отвалилась часть двигателя и его обломки упали на территорию жилого квартала. Фотографии обломков Boeing опубликовал местный отдел полиции. О травмированных информации нет. Сотрудники полиции попросили жителей не подходить и не касаться обломков, а сразу сообщать о находке правоохранителям.

Напомним, что у самолета Boeing 737, который должен был вылететь из израильского Бен-Гуриона в Кигали

перед взлетом. На борту воздушного судна находилось 100 пассажиров. Вскоре их эвакуировали и доставили в аэропорт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале февраля 2021 года в международном аэропорту Мадрида (Испания) после нескольких часов кружения над городом приземлился пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, у которого сломалось шасси, а его части попали в двигатель. Никто из пассажиров, находящихся на борту, не пострадал.

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