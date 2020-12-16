В Нидерландах решили, как накажут хакера, угадавшего пароль Трампа в Twitter

В Нидерландах сотрудники полиции заявили, что действительно житель страны, местный хакер успешно зашел в аккаунт главы Овального кабинета Дональда Трампа в Twitter.

ФОТО: Из открытых источников

Пароль в социальной сети Трампа был "MAGA2020!", и хакер успешно его взломал. Как сообщает ВВС, полиция оказывается выдвигать против хакера обвинения, заявляя, что он вел себя "этично". По словам самого программиста, он доволен результатом, поскольку взлом аккаунта президента США доказывает, как язвимы социальные сети.

"Хакер сам опубликовал логин", — заявили в нидерландской полиции.

Позже программист рассказал сотруднику полиции, что исследовал надежность пароля, потому что имелись серьезные опасения, если бы этот аккаунт мог быть захвачен незадолго до президентских выборов. Правоохранители отправили властям США свои выводы. Программист сообщил журналистам о своем взломе в конце октября. Он сказал, что проводил проверку аккаунтов в социальной сети кандидатов на выборах в США, когда угадал пароль американского президента.

Он не публиковал никаких твитов и не менял никаких настроек, но сказал, что сделал скриншоты некоторых частей президентского аккаунта.

Напомним, "Комментарии" писали, что несмотря на то, проигрыш Дональда Трампа во время американской избирательной компании 2020 года и несмотря на инаугурацию новоизбранного президента в следующем месяце, пока еще действующий президент США не может смириться с тем, что придется покинуть Белый дом. 6 декабря Дональд Трамп провел первый митинг после поражения. Во время публичного выступления он говорил о массовых махинациях и нарушениях во время выборов.

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