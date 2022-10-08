Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил , что в городе начинает действовать чрезвычайное положение. Такое решение было принято властями города из-за чрезвычайно большого наплыва мигрантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC .



В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение. Фото с открытых источников

По словам мэра Нью-Йорка каждый день в город приезжает около 5-6 автобусов с мигрантами. Большинство мигрантов прибывают из нескольких южных штатов, в том числе из Флориды и Техаса.

Это обусловлено постоянными спорами президента США Джо Байдена. Как заявляют главы южных штатов, они переполнены мигрантами. В некоторых небольших городках их несколько сотен, рассказывает спикер губернатора Техаса Грег Эббот. Именно поэтому эти штаты отправляют автобусы на север страны. По последним подсчетам из штата Техас было отправлено более 60 мигрантов автобусов, что составляет около 3000 человек.

Эрик Адамс считает, что эти решения являются спекулятивными из-за неприязни к Байдену политиков южных штатов.

Мэр Нью-Йорка сообщает, что многие из приехавших нуждаются в медицинской помощи и ищет место в приюте. Следует отметить, что большинство новоприбывших не могут легально устроиться на работу в США.

По свидетельству Адамса, обеспечение стабильности в миграционном кризисе будет стоить 1 млрд долларов для Нью-Йорка, именно поэтому политик призывает помочь государство в этом вопросе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Джо Байденом после аннексии украинских территорий.

Также "Комментарии" писали о США, которое обвиняет Китай и Россию в ООН из-за ядерной программы КНДР.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!