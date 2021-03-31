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Главная Новости Мир США В Нью-Йорке поддержали легализацию марихуаны: детали
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В Нью-Йорке поддержали легализацию марихуаны: детали

Губернатор штата уже пообещал подписать законопроект

сегодня, 12:45
Автор:

Лиза Снисар

Обе палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк в США проголосовали за законопроект, который легализовывает употребление марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает издание Axios.

В Нью-Йорке поддержали легализацию марихуаны: детали

В Нью-Йорке одобрили легализацию марихуаны - фото из открытых источников

Губернатор штата Эндрю Куомо уже пообещал подписать законопроект. Таким образом, Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в целях, не связанных с медицинскими показаниями. Также документ снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса.

Отметим, что в июле 2019 года в Нью-Йорке декриминализовали употребление марихуаны, после чего хранение небольшого количества каннабиса перестало считаться уголовным преступлением. В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США.

Напомним, что на начало ноября 2020 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли следующие штаты США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Мичиган, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота.

Как ранее сообщали "Комментарии", многие наркотики в Украине продаются вполне легально. Например, табак — кто хотя бы раз бросал курить, тот знает, какая это страшная привычка. Об алкоголе и говорить не стоит. Кроме того, есть кофе, который можно купить на любом перекрестке, а "кофеиновая ломка" тоже очень неприятная вещь. К тому же чрезмерное употребление кофе существенно ухудшает состояние здоровья. В конце концов, есть работа — у трудоголиков даже она вызывает зависимость. Однако совсем скоро легальных наркотиков в Украине формально может стать больше. Формально. Что происходит на самом деле уже сейчас, разбирались "Комментарии".


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Источник: https://www.axios.com/new-york-marijuana-recreational-legalized-e2d00cb3-5431-4243-afed-e1e93d58788e.html
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