В Нью-Йорке поддержали легализацию марихуаны: детали

Обе палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк в США проголосовали за законопроект, который легализовывает употребление марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает издание Axios.

Губернатор штата Эндрю Куомо уже пообещал подписать законопроект. Таким образом, Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в целях, не связанных с медицинскими показаниями. Также документ снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса.

Отметим, что в июле 2019 года в Нью-Йорке декриминализовали употребление марихуаны, после чего хранение небольшого количества каннабиса перестало считаться уголовным преступлением. В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США.

Напомним, что на начало ноября 2020 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли следующие штаты США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Мичиган, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота.



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