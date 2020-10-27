В Нью-Йорке появится небоскреб, способный поглощать углекислый газ

В Нью-Йорке хотят построить небоскреб, который будет поглощать углекислый газ. Проект новой высотки разработало Парижское архитектурное бюро. А построить здание могут на острове Рузвельта. Об этом рассказала в Facebook эколог Валерия Заружко.

Проект башни "Мандрагора". Фото: pinterest.com

Небоскреб, который планируют возвести, может достичь 737 метров в высоту. Он будет иметь довольно причудливую форму, чем-то напоминающую корень мандрагоры. От этого растения, похожего на силуэт человека, проект и получил свое название. Так архитекторы хотят подчеркнуть взаимосвязь человека и природы и напомнить о необходимости заботиться об окружающей среде.

"Около 39 процентов выбросов углерода — это выбросы строительной отрасли. К примеру, авиапром производит только 2,4 процента. При этом об углеродном следе самолетов говорят гораздо чаще. Строительный бизнес должен компенсировать этот ущерб экологии. Особенно это важно делать в мегаполисах, где постоянно идут масштабные стройки", — прокомментировала идею Валерия Заружко.

Создатели проекта хотят, чтобы уже через 30 лет Нью-Йорк стал углеродно-нейтральным. Для строительства "Мандрагоры" будут использовать дерево и много энергосберегающих и экологических технологий. Само здание проектируют таким образом, чтобы в каждой квартире был рабочий кабинет. Таким образом у жителей не будет потребности постоянно ездить на работу и пользоваться транспортом.

Всего в небоскребе будет 160 этажей, обеспечивать его энергонезависимость будут 36 ветрогенераторов. В специально отведенных зонах высадят 1600 деревьев, обустроят зеленые стены, а фасады украсят 7 тысячами солнечных панелей. Благодаря этому башня может поглощать много углекислого газа и гораздо меньше вредить окружающей среде.

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