В Нью-Йорке прогремели взрывы: что произошло

Во второй день 2024 года на трех островах Нью-Йорка раздались взрывы, после чего местные жители сообщили о "встряске земли". Как передает портал "Комментарии", такую информацию с места происшествия передают корреспонденты NBC New York.

Нью-Йорк. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что на острове Рузвельта, в Манхэттене и в Куинсе было громко. Очевидцы говорят, что взрыв около 06:00 утра по местному времени вызвал сотрясение зданий.

Представитель пожарной службы Нью-Йорка сказал, что информации о пострадавших не было. Местные жители рассказали, что их разбудил громкий звук. В то же время и сами пожарные почувствовали сотрясение земли, после чего вызвали газовые и коммунальные бригады.

"Это было очень громко. Стены дрожали, и было слышно, как дребезжат окна. Взрыв был настолько сильным, что казалось, будто грузовик врезался в наше здание", – сказал один из жителей Нью-Йорка.

Официальные лица изучают структуру построек в районе после взрыва. Точной информации о происшествии нет.

Отметим, ранее сообщалось о том, что в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Местные жители насчитали более 50 толчков. К сожалению, есть жертвы. Местные власти приказали эвакуировать более 97 000 человек в 9 префектурах на западном побережье острова Хонсю. Военных привлекли к спасательным операциям. Геологическая служба США назвала это землетрясение сильнейшим в регионе за более чем 4 десятилетия. В результате стихийного бедствия разрушены дома, также вспыхнули пожары. Кроме этого десятки тысяч домов остались без света. Так, в городе Вадзима пламя охватило несколько построек. После этого там появилось цунами высотой 1,2 метра.

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