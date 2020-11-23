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Главная Новости Мир США В Нью-Йорке сотни тел умерших во время пандемии весной остаются незахоронеными
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В Нью-Йорке сотни тел умерших во время пандемии весной остаются незахоронеными

На данный момент в передвижных моргах насчитывается более 600 тел

сегодня, 22:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Американские СМИ опубликовали информацию о том, что в Нью-Йорке в специальных передвижных моргах хранятся несколько сотен тел усопших в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Власти данную информацию подтверждают и поясняют, что вот уже более полугода не удается захоронить тела, о ком информация осталась не установленной, а также тех, чьи близкие не могут позволить себе надлежащее захоронение.

В Нью-Йорке сотни тел умерших во время пандемии весной остаются незахоронеными

Как ранее стало известно, такие морозильные камеры появились в городе еще в первую волну коронавируса в марте этого года с момента, как стационарные морги оказались переполнены. Вскоре власти штата Техас подхватили данную инициативу после того, как количество заболевших тут превысило 1,1 млн человек.  

Отмечается, что в последний раз такие "мрачные" автомобили появились на улицах города с целью ликвидации последствий после террористических актов 11 сентября 2001 года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что китайские власти объявили жесткий карантин в городе Манчжурия, который находится на северо-востоке страны. Как передают СМИ, такое решение было принято после того, как в населенном пункте населением в 250 тысяч человек во время плановой проверки у двоих сотрудников предприятия была диагностирована коронавирусная болезнь. 



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Источник: https://www.wsj.com/
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