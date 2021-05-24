logo
Русский Українська

BTC/USD

34963.10

ETH/USD

2113.83

LTC/USD

150.02

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В Нью-Йорке создали остров на колоннах за 260 млн долларов (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нью-Йорке создали остров на колоннах за 260 млн долларов (Фото)

В американском штате Нью-Йорк создали остров для развлечений и отдыха

сегодня, 07:49
Автор:

Кириєнко Анна

В американском штате Нью-Йорк построили остров-парк Литл-Айленд. Об этом передает издание Dezzen.

В Нью-Йорке создали остров на колоннах за 260 млн долларов (Фото)

В Нью-Йорке создали уникальный искусственный остров. Фото: kiyavia.com

Развлекательный комплекс уже открыли, поэтому попасть туда можно каждому желающему. Парк расположен на 132 бетонных колоннах. Все колонны вкопанные в дно реки Гудзон.

Строительство парка обошлось в круглую сумму — 260 млн долларов. Средства были предоставлены бизнесменом Барри Диллером и его женой Дианой фон Фюрстенберг.

Спроектировал Литл-Айленд британский дизайнер Томас Хизервик. С конца 1990-х Хизервик стала одним из важнейших дизайнеров Великобритании. Хизервик работает с командой из около 180 архитекторов, дизайнеров и мастеров из студии и мастерские в Кингс Кросс, Лондон. Художник участвовал в разработке многих проектов, некоторые противоречивые, в том числе Олимпийский котел, Новый Routemaster автобус и павильон Великобритании на выставке Expo 2010.

Большое внимание при организации работы острова обратили на меры безопасности. Для этого была создана система ограждений и круглосуточная охрана. Безопасность на острове обошлась в 6 млн долларов.

Общая площадь парка составляет около 10 000 квадратных метров. На территории Литл-Айленд есть три сцены для спектаклей. С июня по сентябрь в на искусственном острове уже запланировано 500 мероприятий.

В Нью-Йорке создали остров на колоннах за 260 млн долларов (Фото) - фото 2

Напомним, что в США ученые научились перерабатывать пластик на полезный ресурс. Вредные отходы были преобразованы в жидкое реактивное топливо и смазочные материалы. Новый процесс считают более энергоэффективным, чем существующие методы, он продолжается примерно час. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dezeen.com/2021/05/20/little-island-opening-thomas-heatherwick-new-york/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ