В Нью-Йорке создали остров на колоннах за 260 млн долларов (Фото)

В американском штате Нью-Йорк построили остров-парк Литл-Айленд. Об этом передает издание Dezzen.

В Нью-Йорке создали уникальный искусственный остров. Фото: kiyavia.com

Развлекательный комплекс уже открыли, поэтому попасть туда можно каждому желающему. Парк расположен на 132 бетонных колоннах. Все колонны вкопанные в дно реки Гудзон.

Строительство парка обошлось в круглую сумму — 260 млн долларов. Средства были предоставлены бизнесменом Барри Диллером и его женой Дианой фон Фюрстенберг.

Спроектировал Литл-Айленд британский дизайнер Томас Хизервик. С конца 1990-х Хизервик стала одним из важнейших дизайнеров Великобритании. Хизервик работает с командой из около 180 архитекторов, дизайнеров и мастеров из студии и мастерские в Кингс Кросс, Лондон. Художник участвовал в разработке многих проектов, некоторые противоречивые, в том числе Олимпийский котел, Новый Routemaster автобус и павильон Великобритании на выставке Expo 2010.

Большое внимание при организации работы острова обратили на меры безопасности. Для этого была создана система ограждений и круглосуточная охрана. Безопасность на острове обошлась в 6 млн долларов.

Общая площадь парка составляет около 10 000 квадратных метров. На территории Литл-Айленд есть три сцены для спектаклей. С июня по сентябрь в на искусственном острове уже запланировано 500 мероприятий.





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