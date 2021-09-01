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В одном из городов США ввели комендантский час: что известно

Мэр города уже подписала соответствующее распоряжение

сегодня, 13:10
Автор:

Денис Подставной

Власти американского города Новый Орлеан, который оказался обесточенным после мощного урагана, ввели комендантский час. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В одном из городов США ввели комендантский час: что известно

В Новом Орлеане ввели комендантский час. Фото: Brandon Bell/Getty Images.

Согласно данным правоохранительных органов, в городе активизировались злоумышленники, которые совершают ограбления. По мнению полицейских, введение комендантского часа должно помочь предотвратить дальнейший рост преступности.

Мэр города ЛаТойя Кантрелл рассказал на своей официальной странице в социальной сети Twtitter, что уже подписала распоряжение о введение комендантского часа. Он вступает в силу немедленно для всех жителей с 20:00 до 6:00. 

Кантрелл выразила надежду, что электроснабжение удастся возобновить уже в ближайшее время. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ураган под названием "Ида" добрался до Нового Орлеана. Бушующая стихия уже снесла крыши, разрушил дома и лишила людей электроэнергии. Из-за того, что сильный ветер порвал линии электропередач в городе работают генераторы электричества. В местной администрации сделали запасы еды и продуктов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астронавт Европейского космического агентства (ESA) запечатлел бушующий мощный ураган "Ида" с борта Международной космической станции. Данному урагану уже присвоена четвертая категория из пяти возможных. Сильные порывы ветра достигают скорости 240 километров в час. Стихия уже унесла жизнь по меньшей мере одного человека. Астронавт отметил, что такие ураганы все чаще происходят на нашей планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4392882-v-novom-orleane-vvely-komendantskyi-chas-posle-urahana-yda
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