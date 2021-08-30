Ураган "Ида" добрался до Нового Орлеана: есть ли пострадавшие от стихии

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Козлова Альбіна
На юге США ураган уже снес крыши, разрушил дома и лишил людей электроэнергии. В частности, в Новом Орлеане город отключен через мощную стихию. Об этом сообщают в The Weather Channel в Twitter.
Ураган "Ида" добрался до Нового Орлеана, фото bloomberg.com
По сообщениям местных властей, в городе работают генераторы электричества, ведь линии электропередач порвал сильный ветер. Там ждут пока стихия пройдет, чтобы восстанавливать инфраструктуру.
До урагана подготовились — на линии работают 13 спасательных команд и бригады "скорой". Также в местной администрации сделали запасы еды и продуктов.
Все еще существует угроза подтопления территорий из-за подъема уровня воды в местных реках и озерах. Сообщается, что один человек погиб в Преривилли, что находится в пригороде столицы штата Луизиана. По данным офиса шерифа, мертвого человека нашли в доме, его личность еще не установили.
"Это будет гораздо сильнее, чем мы обычно видим, и, честно говоря, если бы нам пришлось составить худший возможный путь урагана в Луизиане, это было что-то очень и очень близкое к тому, что мы видим", — сказал чиновник Джон Белл Эдвардс The Associated Press.
Ида — шторм 4 категории, пришел через 16 лет после урагана "Катрина". Ветры Иды дули со скоростью 150 миль в час (230 километров в час) и поэтому "Иду" можно отнести к пятому по силе урагану, который когда-либо был в США.
Через несколько часов скорость ветров достигала 95 миль/ч (155 км в час) и 45 миль (70 километров) на северо-западе от Нового Орлеана. Океанические волны затопили барьерный остров Гранд-Айленд. Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи, которая затопила прибрежные промышленные районы.
Как сообщал портал "Комментарии", мощный шторм "Ида", который уже нанес немалый урон Кубе, теперь приближается к Америке. На его пути американская Луизиана с крупными городами и пока работающими нефтяными вышками.
Wind gusts are picking up in Houma, Louisiana. Eyewall coming soon. #Hurricane #Ida pic.twitter.com/XiKrGmFPj8— Mike Theiss (@MikeTheiss) August 29, 2021
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