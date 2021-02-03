В одном из штатов США легализовали все виды наркотиков

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Сергей Медведев
Либерализация отношения к наркотикам набирает обороты. Впервые в истории один из штатов США полностью отменил уголовную ответственность за употребление наркотиков.
Пакеты с белым порошком / фото https://novyny.24tv.ua/
Так, избиратели штата Орегон одобрили соответствующее изменение в законодательстве еще в ноябре минувшего года, однако в силу оно вступило только в феврале 2021 года. За подобное нововведение проголосовало 55,8 % граждан. Отмечается, что данная инициатива предусматривает помощь наркозависимым и медицинское их обслуживание.
Согласно изменениям, тюремное заключение больше не грозит за хранение героина, кокаина и метамфетамина — вместо этого нарушители могут отделаться небольшим штрафом.
Она также отметила, что закон должен защитить граждан от преследований со стороны государства и одновременно предоставить необходимые помощь и поддержку.
Впрочем, новые законы не совсем отменяют ответственность — все это послабление касается лишь небольшого количества наркотиков — за хранение крупных партий отбывать срок в тюрьме все же придется.
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