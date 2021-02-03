logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

36061.98

ETH/USD

1536.69

LTC/USD

150.19

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В одном из штатов США легализовали все виды наркотиков
commentss НОВОСТИ Все новости

В одном из штатов США легализовали все виды наркотиков

В Орегоне декриминализировали хранение героина и кокаина

сегодня, 14:35
Автор:

Сергей Медведев

Либерализация отношения к наркотикам набирает обороты. Впервые в истории один из штатов США полностью отменил уголовную ответственность за употребление наркотиков. 

В одном из штатов США легализовали все виды наркотиков

Пакеты с белым порошком / фото https://novyny.24tv.ua/

Так, избиратели штата Орегон одобрили соответствующее изменение в законодательстве еще в ноябре минувшего года, однако в силу оно вступило только в феврале 2021 года. За подобное нововведение проголосовало 55,8 % граждан. Отмечается, что данная инициатива предусматривает помощь наркозависимым и медицинское их обслуживание. 

Согласно изменениям, тюремное заключение больше не грозит за хранение героина, кокаина и метамфетамина — вместо этого нарушители могут отделаться небольшим штрафом.

"Сегодня первое домино в нашей жестокой и бесчеловечной войне с наркотиками пало, положив начало тому, что, как мы ожидаем, станет каскадом других усилий, в центре которых здоровье превыше криминализации", — заявила  исполнительный директор Альянса по наркополитике Кассандра Фредерике.

Она также отметила, что  закон должен защитить граждан от преследований со стороны государства и одновременно предоставить необходимые помощь и поддержку.

Впрочем, новые законы не совсем отменяют ответственность — все это послабление касается лишь небольшого количества наркотиков — за хранение крупных партий отбывать срок в тюрьме все же придется.

Как сообщал портал "Комментарии", новая линейка продуктов для животных будет содержать каннабис. Идею запуска собственной линии пищевых добавок и капель с содержанием CBD, которое получают из конопли воплотила известная ведущая кулинарных шоу в США Марта Стюарт.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/01/us/oregon-decriminalize-drugs-is-law-trnd/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ