В одном из штатов США легализовали все виды наркотиков

Либерализация отношения к наркотикам набирает обороты. Впервые в истории один из штатов США полностью отменил уголовную ответственность за употребление наркотиков.

Пакеты с белым порошком / фото https://novyny.24tv.ua/

Так, избиратели штата Орегон одобрили соответствующее изменение в законодательстве еще в ноябре минувшего года, однако в силу оно вступило только в феврале 2021 года. За подобное нововведение проголосовало 55,8 % граждан. Отмечается, что данная инициатива предусматривает помощь наркозависимым и медицинское их обслуживание.

Согласно изменениям, тюремное заключение больше не грозит за хранение героина, кокаина и метамфетамина — вместо этого нарушители могут отделаться небольшим штрафом.

"Сегодня первое домино в нашей жестокой и бесчеловечной войне с наркотиками пало, положив начало тому, что, как мы ожидаем, станет каскадом других усилий, в центре которых здоровье превыше криминализации", — заявила исполнительный директор Альянса по наркополитике Кассандра Фредерике.

Она также отметила, что закон должен защитить граждан от преследований со стороны государства и одновременно предоставить необходимые помощь и поддержку.

Впрочем, новые законы не совсем отменяют ответственность — все это послабление касается лишь небольшого количества наркотиков — за хранение крупных партий отбывать срок в тюрьме все же придется.

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