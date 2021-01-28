В США запустили в продажу собачий корм с марихуаной

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
31632.14
ETH/USD
1304.66
LTC/USD
129.84
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Новая линейка продуктов для животных будет содержать каннабис. Идею запуска собственной линии пищевых добавок и капель с содержанием CBD, которое получают из конопли воплотила известная ведущая кулинарных шоу в США Марта Стюарт.
Собака в кустах конопли / фото Hydra
CBD, непсихоактивное соединение, полученное в основном из конопли, исследуется для различных медицинских применений и широко рекламируется как обладающее расслабляющими свойствами. Его станут добавлять в галеты и капли для собак. Телеведущая считает, что расслабляющие свойства добавок помогут животным справляться со стрессом и сохранить здоровье.
Линейка продуктов будет состоять из трех направлений — для хорошего самочувствия, для спокойствия и для подвижности. Ориентировочная цена будет составлять от 20 до 23 долларов в зависимости от породы собаки.
Эксперты отмечают быстрый рост рынка каннабиса содержащих продуктов. В частности, данные исследований компании Grand View Research Inc. свидетельствуют, что продажи товаров с CBD составляли 37,4 млн долларов, а прогнозы специалистов указывают на рост рынка до 400 млн долларов до 2027 года.
Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4553, предусматривающий изменения в законодательстве по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Стоит отметить, что большая часть народных депутатов считает, что в Украине необходимо легализовать марихуану в лечебных целях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости