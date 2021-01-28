В США запустили в продажу собачий корм с марихуаной

Новая линейка продуктов для животных будет содержать каннабис. Идею запуска собственной линии пищевых добавок и капель с содержанием CBD, которое получают из конопли воплотила известная ведущая кулинарных шоу в США Марта Стюарт.

Собака в кустах конопли / фото Hydra

CBD, непсихоактивное соединение, полученное в основном из конопли, исследуется для различных медицинских применений и широко рекламируется как обладающее расслабляющими свойствами. Его станут добавлять в галеты и капли для собак. Телеведущая считает, что расслабляющие свойства добавок помогут животным справляться со стрессом и сохранить здоровье.

"Мои собаки не только мои товарищи, но и часть моей семьи, и я ставлю их эмоциональное и физическое благополучие на первое место так же, как и свое собственное", — говорится в заявлении Стюарт.

Линейка продуктов будет состоять из трех направлений — для хорошего самочувствия, для спокойствия и для подвижности. Ориентировочная цена будет составлять от 20 до 23 долларов в зависимости от породы собаки.

Эксперты отмечают быстрый рост рынка каннабиса содержащих продуктов. В частности, данные исследований компании Grand View Research Inc. свидетельствуют, что продажи товаров с CBD составляли 37,4 млн долларов, а прогнозы специалистов указывают на рост рынка до 400 млн долларов до 2027 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4553, предусматривающий изменения в законодательстве по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Стоит отметить, что большая часть народных депутатов считает, что в Украине необходимо легализовать марихуану в лечебных целях.

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