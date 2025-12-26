В окружении Трампа заговорили о возвращении бизнеса в Россию: детали

Внутренний круг президента США Дональда Трампа все активнее обсуждает Россию как потенциально привлекательное направление для американского бизнеса в случае завершения войны против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям.

Трамп и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По данным издания, миллиардер и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер считают, что реинтеграция России в мировую экономику могла бы принести прибыль инвесторам и одновременно способствовать стабилизации отношений Москвы с Киевом и европейскими странами.

Однако эксперты, хорошо знакомые с российской экономикой, оценивают такие ожидания гораздо более скептически. Аналитик геополитических рисков Чарльз Хекер, проработавший более 40 лет в СССР и РФ, отмечает, что Россия вовсе не является "Эльдорадо" для инвесторов, а потенциальная выгода значительно переоценена. По его словам, экономика РФ по масштабам сопоставима с итальянской, но страдает от демографического спада, истощения легкодоступных нефтяных ресурсов и критической зависимости от энергетического сектора.

Серьезным фактором риска остается и политическая система. В условиях автократии Владимира Путина иностранный бизнес может столкнуться с конфискацией активов или угрозами личной безопасности. Эти опасения фактически подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что возвращение западных компаний "будет стоить им очень дорого".

Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко считает разговоры о массовом возвращении иностранного бизнеса иллюзией. Даже при частичном снятии санкций, по мнению экспертов, в Россию могут вернуться лишь экспортеры с минимальными вложениями, тогда как крупные инвестиции будут сдерживаться рисками национализации и новыми санкциями.

Читайте также на портале "Комментарии" — генерал раскрыл карты: почему Трамп находится под тотальным влиянием Путина.



