США В оточенні Трампа заговорили про повернення бізнесу до Росії: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

В оточенні Трампа заговорили про повернення бізнесу до Росії: деталі

WSJ пише про те, що оточення Трампа вважає Росію "Ельдорадо" для бізнесу

26 грудня 2025, 12:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Внутрішнє коло президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорює Росію як потенційно привабливий напрямок для американського бізнесу у разі завершення війни проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до обговорень.

В оточенні Трампа заговорили про повернення бізнесу до Росії: деталі

Трамп і Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, мільярдер і спецпосланець Трампа Стів Уіткофф, а також Джаред Кушнер вважають, що реінтеграція Росії у світову економіку могла б принести прибуток інвесторам і водночас сприяти стабілізації відносин Москви з Києвом та європейськими країнами.

Проте експерти, добре знайомі з російською економікою, оцінюють такі очікування набагато скептичніше. Аналітик геополітичних ризиків Чарльз Хекер, який пропрацював понад 40 років у СРСР та РФ, зазначає, що Росія зовсім не є "Ельдорадо" для інвесторів, а потенційна вигода значно переоцінена. За його словами, економіка РФ за масштабами можна порівняти з італійською, але страждає від демографічного спаду, виснаження легкодоступних нафтових ресурсів та критичної залежності від енергетичного сектора.

Серйозним чинником ризику залишається політична система. В умовах автократії Володимира Путіна іноземний бізнес може мати справу з конфіскацією активів або загрозами особистої безпеки. Ці побоювання фактично підтвердив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, який заявив, що повернення західних компаній "коштуватиме їм дуже дорого".

Колишня співробітниця Центробанку РФ Олександра Прокопенко вважає розмови про масове повернення іноземного бізнесу ілюзією. Навіть за часткового зняття санкцій, на думку експертів, до Росії можуть повернутися лише експортери з мінімальними вкладеннями, тоді як великі інвестиції стримуватимуться ризиками націоналізації та новими санкціями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — генерал розкрив карти: чому Трамп перебуває під тотальним впливом Путіна.




