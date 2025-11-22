logo

В отличии от Трампа, в Конгрессе США решили надавить на РФ, а не на Украину: что предлагают

В Конгрессе США собирают подписи для голосования за ужесточенные санкции против РФ

22 ноября 2025, 08:08
Автор:
Кравцев Сергей

Представитель Республиканской партии в Палате представителей США Брайан Фицпатрик начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта по усиленным санкциям против России. Об этом политик сообщил в соцсети X.

В отличии от Трампа, в Конгрессе США решили надавить на РФ, а не на Украину: что предлагают

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Фицпатрик заявил об активизации усилий на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп якобы требует от Украины согласиться на "мирный план" до 27 ноября.

"Уточнение: Соединенные Штаты хотят получить от России ответ о безусловном выводе войск из Украины до четверга. Эта российская пропаганда должна быть отвергнута и проигнорирована как абсурдная чушь. Мир сейчас возможен только благодаря силе, а не умиротворению", — написал конгрессмен.

Он также сообщил, что группа членов Палаты представителей проинформировала руководство о начале сбора подписей под так называемой петицией о принудительном вынесении законопроекта на рассмотрение, что позволит поставить на голосование пакет жестких санкций против России.

Механизм петиции позволяет вынести законопроект в зал без поддержки руководства, если его подпишут 218 конгрессменов.

Лидеры республиканцев в Палате представителей и Сенате месяцами воздерживались от голосования по санкционному законопроекту, ожидая сигнала от Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы. Как себя дальше будет вести официальный Киев? Возможно ли, что президент пойдет на создание коалиционного большинства в Раде, чтобы снять с себя ответственность за согласие на принятие такого "мирного плана"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



