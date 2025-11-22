На відміну від Трампа в Конгресі США вирішили натиснути на РФ, а не на Україну: що пропонують

Представник Республіканської партії у Палаті представників США Браян Фіцпатрік розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроекту щодо посилених санкцій проти Росії. Про це політик повідомив у соцмережі X.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Фіцпатрік заявив про активізацію зусиль на тлі повідомлення The Wall Street Journal про те, що президент США Дональд Трамп нібито вимагає від України погодитись на "мирний план" до 27 листопада.

"Уточнення: Сполучені Штати хочуть отримати від Росії відповідь про безумовне виведення військ з України до четверга. Ця російська пропаганда має бути відкинута і проігнорована як абсурдна нісенітниця. Світ зараз можливий лише завдяки силі, а не умиротворенню", — написав конгресмен.

Він також повідомив, що група членів Палати представників проінформувала керівництво про початок збору підписів під так званою петицією про примусове винесення законопроекту на розгляд, що дозволить поставити на голосування пакет жорстких санкцій проти Росії.

Механізм петиції дозволяє винести законопроект до зали без підтримки керівництва, якщо його підпишуть 218 конгресменів.

Лідери республіканців у Палаті представників та Сенаті місяцями утримувалися від голосування щодо санкційного законопроекту, очікуючи сигналу від Дональда Трампа.

