В ожидании мощного удара РФ: возобновило ли работу посольство США в Украине

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Кравцев Сергей
Посольство США в Киеве возобновило работу, но рекомендует гражданам США следовать инструкциям местных властей и реагировать на воздушные тревоги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на официальном сайте Посольства США в Киеве.
Посольство США в Украине. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
Также издание "Комментарии" сообщало – спикер министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что в ожидании российского ракетного удара по Украине в Киеве временно прекратили работу ряд посольств.
По мнению спикера МИД РФ, это якобы указывает на то, что Украина потеряла для Запада всякую ценность.
Ранее "Комментарии" писали, что не все дипломатические миссии прекратили работу. К примеру, посольство Германии продолжает свою деятельность с определенными ограничениями.
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