В ожидании мощного удара РФ: возобновило ли работу посольство США в Украине

Посольство США в Киеве возобновило работу, но рекомендует гражданам США следовать инструкциям местных властей и реагировать на воздушные тревоги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на официальном сайте Посольства США в Киеве.

Посольство США в Украине. Фото: из открытых источников

"Посольство остается открытым и функционирует. Мы рекомендуем всем гражданам США следовать инструкциям местных властей относительно воздушных извещений и немедленно искать убежище, если таковые будут получены", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

"Из соображений осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано скрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно скрыться в случае оглашения воздушной тревоги", – предупредили в Посольстве.

Также издание "Комментарии" сообщало – спикер министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что в ожидании российского ракетного удара по Украине в Киеве временно прекратили работу ряд посольств.

По мнению спикера МИД РФ, это якобы указывает на то, что Украина потеряла для Запада всякую ценность.

"Это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — инструмент. После того, как он сломался – ценности больше не представляет", — заявила Захарова.

Ранее "Комментарии" писали, что не все дипломатические миссии прекратили работу. К примеру, посольство Германии продолжает свою деятельность с определенными ограничениями.



