В Пентагоне дали обнадёживающее обещание Украине по войне

Вашингтон поможет Киеву деоккупировать от российских захватчиков часть украинских территорий к зиме. Белый дом сделает все возможное, чтобы поддержка Украины не ослабла, а лишь увеличилась. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил представитель Пентагона и бригадный генерал Пэт Райдер. Заявление Райдера обнародовано на официальном сайте Пентагона.

Пентагон. Фото: из открытых источников

В США прогнозируют, что россияне не собираются уходить из Херсона, несмотря на наступление ВСУ. Россияне в Херсоне готовятся к серьезным боям. При этом Минобороны США не фиксируют вывоз большого количества жителей города, несмотря на заявления о депортации украинцев.

Генерал США также подчеркнул, что с измин7ением погодных условием и приближением холодов, как у украинской, так и у российской армии возникнет ряд проблем.

По словам Пэта Райдера, как украинцам, так и россиянам будет проблематично продвигать по местности. Особенно сложности будут по передвижению по "грунтовке".

"По мере того, как мы приближаемся к зиме, такие аспекты, как местность, грязь, снег, лед, будут представлять проблемы. И поэтому вы продолжаете видеть, как Украина проводит контрнаступление, чтобы воспользоваться временем", — подытожил Райдер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с РФ. Это: восстановление территориальной целостности нашей страны; уважение Устава ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что агрессия не повторится. Существует ли шанс, что эти условия будут выполнены? Если нет – то каким образом может завершиться эта война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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