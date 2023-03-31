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В Пентагоне назвали число украинских военных, которые проходят обучение за рубежом

Начиная с апреля 2022 года, украинские воины прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам

сегодня, 08:25
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Автор:

Кравцев Сергей

На сегодняшний день более 11 тысяч украинских защитников проходят обучение за границей. К "тренировочной коалиции" украинских воинов присоединились 26 стран. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

В Пентагоне назвали число украинских военных, которые проходят обучение за рубежом

ВСУ. Фото: из открытых источников

Как Патрик Райдер отметил во время общения с журналистами, учения украинских военных осуществляются международными усилиями в партнерстве с коалицией "дружественных" государств. По его словам, начиная с апреля 2022 года, украинские воины прослушали более 40 различных учебных программ по более 20 боевым системам.


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Райдер подчеркнул, что Вашингтон продолжат подобные тренировки и будет тесно работать в этом вопросе с союзниками и партнерами, чтобы украинцы получили необходимую оборонную помощь, в которой они нуждаются для защиты страны и для того, чтобы у путинского режима больше не было намерений атаковать Украину. 

"Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", – подчеркнул он.

Отметим, 30 марта представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские воины завершили обучение на комплексах Patriot в США. Работе с этими системами в Штатах учились 65 украинских военнослужащих.

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