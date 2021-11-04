В Пентагоне назвали два потенциальных военных противника США

В будущем США могут выступить в конфигурации "трехполярной войны", где придется противостоять России и Китаю. Об этом заявил генерал армии, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли во время выступления на Аспенском форуме по безопасности (Вашингтон, США). По мнению генерала, "холодная война" была "биполярным конфликтом между Советским Союзом и США", а теперь наступила новая эпоха, где конфликт превращается в "трехполярный", поскольку США будут противостоять Россия и Китай.

Пентагон (фото из открытых источников)





"Если добавить к этому еще и технологии, которые приближаются очень быстро, мы окажемся в мире, который потенциально стратегически нестабильный, даже по сравнению с ситуацией 40 — 70-летней давности", — считает Милли.





По его убеждению, США, Китай и Россия в нынешних реалиях должны быть более осторожными и серьезными, взаимодействуя друг с другом, поскольку государствам необходима скоординированная коммуникация для предотвращения военных конфликтов.

Что касается потенциала Китая, генерал добавил:





"В сфере национальной безопасности гораздо больше вызовов… Мы стали свидетелями того, как за четыре десятилетия страна прошла путь от седьмой до второй мировой экономики… 40 лет назад у них были только хорошие пехотные войска, а сегодня китайские войска в космосе, киберпространстве, на суше , на море, в воздухе, под водой… Это вызов всему миру”.



Он считает, что Китай пытается кинуть вызов США в глобальном масштабе.





“У них китайская мечта, они хотят бросить вызов так называемому либеральному порядку, основанному на правилах, функционирующих еще со времен Второй мировой войны. Они хотят изменить его. То есть, мы видим страну, которая становится чрезвычайно мощной и хочет изменить мировой порядок в свою пользу. Это будет реальным вызовом в ближайшие 10 – 20 лет, очень важным вызовом”, – объяснил генерал.





Напомним, внимание Пентагона сосредоточено на Украине. Причиной тому есть настораживающие данные о новом скоплении войск РФ на границе. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет агентство AFP. Кирби отметил, в СМИ уже просочилась информация о том, что российские войска снова стягиваются к украинской границе, что не может не волновать союзников Украины. Поэтому эта тема есть важной во время диалога с партнерами и союзниками, этот вопрос постоянно на контроле руководства Белого Дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!