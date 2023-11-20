В Пентагоне назвали главную цель визита Остина в Киев

Во время визита в столицу Украины министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь, в которой сегодня больше всего нуждаются ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной, включая обеспечение украинской армии необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз.

В Пентагоне также отмечают, что во время визита Остин подчеркнет приверженность США оказанию помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии.

Позже на этой неделе Остин в режиме онлайн проведет 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Во встрече, как ожидается, примут участие около 50 стран.

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