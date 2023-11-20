logo

BTC/USD

37203.02

ETH/USD

2033.78

LTC/USD

70.89

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Пентагоне назвали главную цель визита Остина в Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне назвали главную цель визита Остина в Киев

Ллойд Остин обсудит с украинским руководством долгосрочное видение будущего Вооруженных сил Украины

сегодня, 12:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во время визита в столицу Украины министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь, в которой сегодня больше всего нуждаются ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В Пентагоне назвали главную цель визита Остина в Киев

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной, включая обеспечение украинской армии необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз.


В Пентагоне также отмечают, что во время визита Остин подчеркнет приверженность США оказанию помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии.

Позже на этой неделе Остин в режиме онлайн проведет 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Во встрече, как ожидается, примут участие около 50 стран. 

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне продолжения трений между республиканцами и демократами в парламенте США касательно поддержки Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский призывал всех партнеров дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет – и помощь Украине продолжится. Тем временем издание The Economist назвало бывшего президента США Дональда Трампа человеком, представляющим наибольшую опасность для мира в 2024 году. Особенно, если Трамп, который лидирует сейчас среди республиканцев как потенциальны выдвиженец, победит на президентских выборах через год. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит в США, где стремительно падающий рейтинг Байдена, да и его возраст (20 ноября исполнился 81 год), явно играют против демократов, а внутренние процессы начинают значить больше, чем внешние.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!