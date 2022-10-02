В Пентагоне назвали важное условие для вступления Украины в НАТО

США безоговорочно поддерживают в НАТО политику "открытых дверей". Следовательно, решение о вступлении нашего государства в альянс должны поддержать абсолютно все страны-участницы. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

"Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока", — сказал Остин.

Американское высокопоставленное должностное лицо заявило, что США сейчас сосредотачиваются на помощи для Украины, которая с 24 февраля отражает полномасштабное российское вторжение.

"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, достигнутые украинскими силами", — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что девять государств НАТО уже поддержали членство Украины. увеличить военную помощь Украине. Заявление подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханисуз. В заявлении отмечается, что президенты восьми государств НАТО были в Киеве уже во время полномасштабной войны и "собственными глазами увидели последствия российской агрессии". Также президенты государств Центрально-Восточной Европы выразили твердую поддержку решению Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины в Альянсе.