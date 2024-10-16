В Пентагоне объяснили, почему над Израилем готовы сбивать ракеты, а над Украиной нет

В планах Вашингтона нет решения о размещении системы перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе. Причина в том, что войны в Израиле и в Украине отличаются по своей сути. Как передает портал "Комментарии", такое заявила в ходе брифинга в Пентагоне сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Представитель Пентагона отметила, что оборонное ведомство и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в обеспечении различных необходимых для них оборонных потребностей.

На вопрос почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для отражения атак баллистическими ракетами со стороны Ирана, но не делают этого на территории союзников по НАТО в Европе для защиты западной части Украины от ракетных атак России, Сингх отметила, что это две разные ситуации.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", — сказала заместитель спикера Пентагона.

В то же время, по ее словам, президент США Джо Байден "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".

Сингх также подчеркнула важность сотрудничать с Конгрессом США в вопросах внешней поддержки, для недопущения промедления с военной помощью.

Так она прокомментировала ситуацию конца прошлого — начала текущего года с задержкой пакета помощи Украине и Израилю.

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