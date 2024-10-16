В Пентагоне объяснили, почему над Израилем готовы сбивать ракеты, а над Украиной нет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В планах Вашингтона нет решения о размещении системы перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе. Причина в том, что войны в Израиле и в Украине отличаются по своей сути. Как передает портал "Комментарии", такое заявила в ходе брифинга в Пентагоне сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Пентагон. Фото: из открытых источников
Представитель Пентагона отметила, что оборонное ведомство и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в обеспечении различных необходимых для них оборонных потребностей.
На вопрос почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для отражения атак баллистическими ракетами со стороны Ирана, но не делают этого на территории союзников по НАТО в Европе для защиты западной части Украины от ракетных атак России, Сингх отметила, что это две разные ситуации.
В то же время, по ее словам, президент США Джо Байден "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".
Сингх также подчеркнула важность сотрудничать с Конгрессом США в вопросах внешней поддержки, для недопущения промедления с военной помощью.
Так она прокомментировала ситуацию конца прошлого — начала текущего года с задержкой пакета помощи Украине и Израилю.
Читайте также на портале "Комментарии" — Пентагон не может оказывать военную помощь Украине: что произошло.
Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, сколько у Пентагона техники на складах и что из этого получила Украина.
Новости