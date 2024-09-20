Пентагон не может оказывать военную помощь Украине: что произошло

Пентагон сейчас не может оказывать военную помощь, поскольку нечем восстановить запасы для собственной боеготовности. Вся проблема в том, что длительное время, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине, Пентагон не мог пополнить свои запасы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Спикер пояснила, Минобороны США пытается через Конгресс продлить срок президентских полномочий Джо Байдена по выделению всех остаточных средств на военную поддержку Украины после завершения финансового года в конце сентября.

"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий (для Украины – ред.)", — сказала она.

По словам Сингх, в настоящее время осталось $5,8 млрд неиспользованной суммы в рамках президентских полномочий для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Джо Байдена адресовала Конгрессу запрос на продление срока действия президентских полномочий (PDA). Это даст возможность продолжить отправку военной помощи Украине по окончании финансового года в сентябре. Об этом сообщает "The Hill".

В материале говорится, что этот запрос должен быть включен в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда подойдет к концу финансовый год.

Спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что в США еще есть 5,9 млрд для Украины в рамках президентских полномочий. Эти средства, кроме 100 млн долларов, закончатся в конце финансового года, то есть 30 сентября. Администрация Байдена использовала президентские полномочия, чтобы оперативно перебросить оружие в Украину напрямую через запасы Министерства обороны. Средства, выделенные Конгрессом, направлены на оценку военного оборудования, переданного Украине, и заполнение запасов США. Помощь Украине часто оказывается партиями в сотни миллионов долларов во избежание уменьшения запасов Пентагона и учесть время для заполнения.



