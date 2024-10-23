В Пентагоне объяснили, почему Украине уже нет смысла бить ATACMS по России

Официальный Вашингтон не пересматривал своей позиции и по-прежнему против того, чтобы украинские войска использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. К тому же, подчеркивает Пентагон, страна-агрессор уже перевела свои цели за пределы радиуса действия ракет. поэтому даже, если США дали бы свое согласие на удары по России, эти ракеты не достали бы самолеты, с которых враг атакует украинские города и села. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Fox News" сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

У министра обороны поинтересовались, каким будет исход войны, если США и дальше будут против ударов по России. Остин в ответ заявил, что Россия уже якобы перевела самолеты, которые она использует для запуска управляемых авиабомб, за пределы радиуса действия ATACMS в 300 километрах от украинской границы.

"Я думаю, что у них (украинцев, — ред.) есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают", — сказал министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что у Украины много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — некоторые ракеты украинского производства уже прошли апробирование. Но нужно еще закрыть ряд вопросов, в частности, решить проблемы с комплектующими, необходимыми для ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал нардеп, глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Парламентарий отметил, вскоре все увидят результаты применения украинских баллистических ракет.



