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В Пентагоне объяснили, почему визит Си Цзиньпина в Москву теперь вызывает тревогу

По словам Ллойда Остина, встреча Си с Путиным и его визит фактически "стали демонстрацией поддержки" президента РФ

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и подписал ряд документов, подтверждающих двустороннее партнерство между странами в условиях войны РФ против Украины, посылают "тревожный сигнал" о том, что Китай готов поддерживать Россию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, пишет "Укринформ".

В Пентагоне объяснили, почему визит Си Цзиньпина в Москву теперь вызывает тревогу

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников


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"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (Ред. – России)", – заявил Остин.

По его словам, хотя сейчас и нет свидетельств оказания Китаем летальной помощи России, визит Си Цзиньпина в Москву и его встреча с российским диктатором Путиным по сути "стали демонстрацией поддержки" президента РФ, что само по себе "является очень тревожным".

Остин отметил, что в случае предоставления Китаем материальной поддержки России, это потенциально окажет влияние на продолжение войны РФ против Украины и расширит ее влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

Отметим, 20 марта 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. На следующий день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где они обсудили, в частности, российское вторжение в Украину.

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Также издание "Комментарии" сообщало – какими будут последствия ордера на арест Путина – о чем стоит задуматься Си Цзиньпину. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3686661-vizit-si-do-moskvi-stav-trivoznim-mesedzem-pro-pidtrimku-rosii-glava-pentagonu.html
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