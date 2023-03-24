В Пентагоне объяснили, почему визит Си Цзиньпина в Москву теперь вызывает тревогу

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и подписал ряд документов, подтверждающих двустороннее партнерство между странами в условиях войны РФ против Украины, посылают "тревожный сигнал" о том, что Китай готов поддерживать Россию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, пишет "Укринформ".

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

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"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (Ред. – России)", – заявил Остин.

По его словам, хотя сейчас и нет свидетельств оказания Китаем летальной помощи России, визит Си Цзиньпина в Москву и его встреча с российским диктатором Путиным по сути "стали демонстрацией поддержки" президента РФ, что само по себе "является очень тревожным".

Остин отметил, что в случае предоставления Китаем материальной поддержки России, это потенциально окажет влияние на продолжение войны РФ против Украины и расширит ее влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.



Отметим, 20 марта 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. На следующий день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где они обсудили, в частности, российское вторжение в Украину.

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